A Gualdo Tadino, la chiesa di San Francesco si prepara ad accogliere due eventi culturali di rilievo, che coinvolgeranno la comunità locale e appassionati d’arte. L’appuntamento si svolgerà in un edificio storico, noto per il suo valore architettonico e religioso. Le iniziative sono state annunciate dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui partecipanti.

GUALDO TADINO – La chiesa di San Francesco ospiterà due eventi di rilievo a livello culturale. Domani, alle 17, nel contesto della rassegna "Rocche e ville all’Opera", c’è il concerto lirico-sinfonico che vedrà sul palco la "CorOrchestra Cortona", diretta dal maestro Marco Ferruzzi, affiancata da tre solisti d’eccezione: Ivano Rondoni al clarinetto di bassetto, Valentina Piovano, soprano, e Giulio Boschetti, baritono. Verranno proposte anche interpretazioni di alcune delle pagine più amate del repertorio operistico e sinfonico, "con un equilibrio tra virtuosismo strumentale e intensità vocale". Il clou della serata sarà il "Concerto per...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiesa di San Francesco. Doppio evento con l’arte

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