Assisi | un mese con San Francesco le spoglie svelate in un evento

San Francesco ha attirato l’attenzione di migliaia di fedeli, dopo che le sue spoglie sono state trasferite nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi. L’evento, che durerà un mese, permette ai visitatori di avvicinarsi alle reliquie del santo in modo più intimo. La decisione di svelare le spoglie nasce dalla volontà di avvicinare i fedeli alla figura di San Francesco e di rafforzare il senso di spiritualità nella città. La basilica si prepara a ricevere numerosi pellegrini.
Un Tesoro Svelato: Assisi accoglie l’ostensione delle spoglie di San Francesco. Assisi si prepara a un evento straordinario che segnerà profondamente la sua storia e la spiritualità di milioni di fedeli: le spoglie mortali di San Francesco sono state solennemente traslate nella Chiesa inferiore della Basilica di Assisi per un’ostensione unica nel suo genere, che durerà un mese, dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. Questa traslazione, autorizzata dalla Segreteria di Stato vaticana, offre un’opportunità senza precedenti per la venerazione pubblica e prolungata del corpo del santo patrono d’Italia, un momento di grazia e di rinnovamento spirituale per la Chiesa e per l’intera umanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
