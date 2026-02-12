Sciacca AG | Street Art in Chiesa San Francesco rivive sui soffitti | un inedito dialogo tra fede e arte contemporanea

A Sciacca, un’opera insolita trasforma una chiesa. Gli artisti hanno dipinto sui soffitti di San Francesco, creando un ponte tra fede e arte moderna. La chiesa si apre a un nuovo modo di guardare la religione, mescolando tradizione e contemporaneità. È un progetto che ha attirato l’attenzione di molti e sta facendo discutere nella comunità locale.

Sciacca, la Street Art entra in Chiesa: un dialogo tra fede e contemporaneità. Una svolta inedita per l'arte sacra e per il paesaggio culturale siciliano. L'artista Giulio "Rosk" Gebbia ha trasformato la Chiesa della Madonna di Fatima a Sciacca in un'inattesa galleria a cielo aperto, realizzando scene della vita di San Francesco sui soffitti dell'edificio. L'intervento, sostenuto dagli imprenditori Paolo e Francesco Montalbano, apre un dibattito sul ruolo dell'arte contemporanea negli spazi religiosi e sulla sua capacità di rinnovare il linguaggio della fede. Un'innovazione artistica che sfida le convenzioni.

