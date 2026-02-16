Valeria Golino | Un intervento alla scoliosi mi ha tolto la spensieratezza della giovinezza | mi sentivo una crisalide volevo essere desiderata Essere ricordata sempre per Rain Man prima mi infastidivano ma ora ci ho fatto pace
Valeria Golino ha raccontato che un'operazione alla scoliosi le ha cancellato la spensieratezza della giovinezza, facendola sentire come una crisalide in attesa di sbocciare. Ha spiegato di aver desiderato di essere desiderata, ma ora ha imparato a convivere con il ricordo di quel bisogno. In passato, le dava fastidio essere ricordata soprattutto per il suo ruolo in Rain Man, anche se con il tempo è riuscita a trovare la pace. Nel suo nuovo film di Nicolangelo Gelormini, interpreta un’insegnante immatura che si innamora di uno studente, e si confronta con le rinunce che il suo mesti
Chi le dà tutte queste energie? «Il piacere di fare delle cose belle: è solo quello che mi manda avanti. Il desiderio». A Natalia Aspesi ha detto che la maschera che ha indossato per interpretare Gioia è stata liberatoria: da cosai l'ha liberata? «Da tutti quegli orpelli nei quali mi sono sempre rifugiata per non mostrare certe cose di me. Senza più quelli, penso che nel film trapeli solo il senso di inadeguatezza, di solitudine, di obliquità e di invisibilità di una donna che desidera essere amata. Penso che siano, però, dei tratti che appartengono a ognuno di noi, come dei cristalli che ci circondano e ci rendono vulnerabili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Anna Ferzetti?: «Ero ribelle. A scuola faticavo, mi sentivo inadatta. Ma ho incontrato chi mi ha fatto capire che si può cadere e rialzarsi»
Anna Ferzetti racconta di aver sempre avuto il carattere forte, anche se a scuola faceva fatica e si sentiva inadatta.
“Per curare la pelle mi tiro gli schiaffi prima di andare a letto, non ho mai fatto ritocchini. Non sono contenta di come mi hanno trattato a ‘Che Dio ci aiuti’”: lo sfogo di Valeria Fabrizi
Valeria Fabrizi, nota per il ruolo di Suor Costanza in “Che Dio ci aiuti”, condivide la sua semplice routine di cura della pelle e il suo pensiero sulle esperienze professionali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Valeria Golino, Saul Nanni e Nicolangelo Gelormini presentano il film La Gioia: incontro e proiezione; Che tempo che fa, le pagelle dell’8 febbraio: Argentero in imbarazzo (8), Valeria Golino granitica (7,5), Mara Venier scansa Giucas (9); Evento eccezionale al Teatro Ricciardi di Capua. Valeria Golino ed il regista Nicolangelo Gelormini ospiti il 21 febbraio nello storico teatro capuano; In altre parole - Il sabato alle 20.30.
Valeria Golino: « La gioia? Solo io potevo essere la protagonista. Le altre sarebbero state bravissime, ma io la sento così»»Dalla cronaca al grande schermo, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini sceglie una strada intima e antispettacolare. L’attrice racconta perché questa storia è così importante per lei ... vanityfair.it
La Gioia: video intervista con Valeria Golino e il regista Nicolangelo GelorminiUn'insegnante che non ha mai conosciuto l'amore e uno studente irrequieto che usa il corpo per aiutare la madre nelle spese domestiche. Abbiamo incontrato la protagonista Valerio Golino e il regista N ... comingsoon.it
LA GIOIA di Nicolangelo Gelormini interpretato da Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi. dal 12 febbraio al cinema facebook
Ospiti di Massimo Gramellini Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Euridice Axen, Corrado Augias, Nando Dalla Chiesa e Fiorenza Sarzanini! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su La7 #la7 #ospiti #massimogramellini #cinema #politica #serietv x.com