Alessia Cara | A quasi 30 anni non mi interessa più impressionare gli altri Oggi agli artisti si chiede di essere anche influencer Amy Winehouse mi ha insegnato a non snaturarmi

È uscito il suo nuovo album Love Or Lack Thereof: prima di tutto, perché ha scelto questo titolo? «Ho scelto questo titolo perché, riascoltando tutte le mie canzoni degli ultimi dieci anni e chiedendomi quali avrei dovuto scegliere per l’album, ho realizzato che molte di loro parlavano d’amore o dell’assenza d’amore, dell’amore non corrisposto, del dolore dell’amore. Il titolo riassume questo tema, inoltre suona bene!». Questo progetto raccoglie un brano inedito e, per il resto, brani del suo catalogo, rivisitati in chiave jazz e soul. Cosa l’ha spinta a reinterpretare la sua musica in questo modo? E qual è secondo lei il mood o il contesto ideale per ascoltare e vivere appieno questo album? «Amo il jazz da tutta la vita, mi sento a casa in quel genere, anche come fan. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Nayt a Sanremo 2026: «Il rap è uno specchio più fedele della società, dentro c'è anche introspezione. Vado in terapia, mi interessa leggere, riflettere. Prima che parla del tentativo di stare insieme agli altri»Negli anni è stato spesso associato al rap «conscious», una forma di scrittura che privilegia introspezione, riflessione sociale e conflitto...

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Alessia Cara, un'italo-canadese alla conquista degli USA: 'Here' è il suo primo singolo, poi a novembre l'album - VIDEOAlessia Cara sta facendo molto parlare di sé: nata a Brampton (Ontario), nel luglio del 1996 da genitori calabresi, la 19enne cantante (vero nome Alessia Caracciolo) ha riscosso un buon successo di ... rockol.it