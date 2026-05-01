Domenica, il monastero di Chiaravalle promuove un pellegrinaggio dedicato alle donne, che si svolgerà tra le opere d'arte e le testimonianze storiche del cimitero medievale. L'evento coinvolgerà partecipanti interessate a scoprire i segreti e le peculiarità di questo sito storico, offrendo un itinerario che unisce spiritualità e cultura. L'iniziativa si inserisce in un calendario di attività promosse dall'istituzione religiosa.

? Cosa sapere Il monastero di Chiaravalle organizza domenica un pellegrinaggio femminile tra arte e storia.. L'iniziativa prevede l'apertura straordinaria del cimitero medievale e della cappella di Guglielma.. Domenica prossima, alle ore 15.45, il monastero di Chiaravalle darà il via a un pellegrinaggio al femminile dedicato ai Santi Filippo e Giacomo, partendo dalle porte del parco agricolo sud Milano per un percorso tra arte e spiritualità. L’iniziativa mira a mettere in luce le tracce lasciate dalle figure femminili nella storia dell’Abbazia, intrecciando la devozione dell’Ordine cistercense con l’esplorazione di luoghi storici e religiosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiaravalle: pellegrinaggio tra arte e segreti del cimitero medievale

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