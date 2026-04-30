Villa Liberty | tour esclusivo tra arte moderna e segreti del 1917

Il 16 maggio, la Fondazione Meriggio organizza una visita guidata a Villa Liberty a Valeggio sul Mincio. La visita permette di esplorare l’architettura realizzata nel 1917 e di conoscere le opere di arte contemporanea all’interno della villa. L’evento offre l’opportunità di scoprire i dettagli storici e artistici di questa residenza. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire il patrimonio culturale della zona.

? Cosa sapere La Fondazione Meriggio organizza una visita guidata a Villa Liberty il 16 maggio.. Il tour a Valeggio sul Mincio unisce architettura del 1917 e arte contemporanea.. Sabato 16 maggio alle ore 11:30 la Fondazione Meriggio di Valeggio sul Mincio apre i cancelli per una visita guidata esclusiva che permetterà di scoprire i segreti della storica Villa Liberty del 1917. Siamo in pieno territorio veronese, dove la bellezza non è solo un concetto da libri, ma qualcosa che si può toccare con mano tra le mura di una dimora che ha saputo rinnovarsi senza perdere l’anima. La Fondazione Meriggio, situata in Via degli Scaligeri 4, ha deciso di offrire un percorso di un’ora pensato vuole approfondire il legame tra architettura e arte contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Liberty: tour esclusivo tra arte moderna e segreti del 1917 The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Santa Giustina svela i suoi segreti: tour esclusivo tra chiostri e arte?? Cosa sapere Don Federico Lauretta guida visite nei chiostri della Basilica di Santa Giustina il 2 maggio. Roma imperiale: tour esclusivo tra i segreti della reggia di ElenaVentuno cittadini hanno potuto varcare la soglia del complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme per un percorso esclusivo tra i resti della...