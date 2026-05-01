Chianti Lovers Week itinerante | Un viaggio nei nostri territori

La Chianti Lovers Week itinerante propone un percorso attraverso le zone di produzione del vino, con eventi distribuiti in vari territori. La manifestazione si svolge in diverse località, coinvolgendo aziende e aziende vinicole che presentano le proprie produzioni. La settimana dedicata al Chianti comprende degustazioni, visite guidate e incontri con i produttori, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio enologico della regione. La manifestazione si svolge in più tappe distribuite nel corso della settimana.

Il vino continua a offrire spunti e iniziative che vale la pena segnare in agenda. E, dopo tante fiere internazionali e nazionali, ora arriva anche il momento di eventi locali che puntano a rafforzare il dialogo con il consumatore di prossimità, quello che il vino può scegliere di berlo nel quotidiano. Ecco dunque che arriva la Chianti Lovers Week, un evento diffuso promosso in sette giorni dal Consorzio Vino Chianti, aperto a tutti e che, tra le varie tappe, toccherà anche Siena. La seconda edizione è in calendario da domenica 3 a sabato 9 maggio con un calendario diffuso di eventi tra piazze, enoteche, locali e luoghi del vivere...🔗 Leggi su Lanazione.it

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