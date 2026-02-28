Chi canterà la colonna sonora nel prossimo film di James Bond?

Sul prossimo film di James Bond, si attende di scoprire chi canterà la colonna sonora ufficiale. Le voci e i nomi più quotati circolano tra fan e addetti ai lavori, mentre le scelte definitive devono ancora essere annunciate. La domanda su chi interpreterà il tema musicale rimane aperta, con molti che seguono con attenzione ogni indiscrezione.

Chi canterà la colonna sonora del nuovo film di James Bond ormai all’orizzonte? Tutti si affrettano a dire la loro su chi erediterà la Walther PPK. Ma quello di voce del tema principale è un ruolo, altrettanto decisivo per inaugurare con successo l’era targata Amazon di 007. Nel corso dei decenni, decine di artisti hanno lasciato il proprio marchio sulla saga, da Billie Eilish e Tina Turner fino a Dame Shirley Bassey, con risultati che oscillano tra l’iconico e il dimenticabile. Per alcuni musicisti, incidere il tema di un episodio di James Bond è un privilegio assoluto; per altri, un calice avvelenato, visto il peso delle aspettative e la ferocia del giudizio pubblico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Oasis e il nuovo James Bond: «Scrivere la colonna sonora? Un onore»Secondo rumors sempre più insistenti, la band sarebbe stata contattata per scrivere la canzone originale del prossimo 007.

La vita e i film di Pupi Avati su Rai 3. E Toni firma la colonna sonoraIl forlimpopolese Giacomo Toni è autore della colonna sonora del docufilm di Pupi Avati 'Che cinema la vita', che andrà in onda questa sera su Rai 3...

Michele Bravi canterà la colonna sonora di Coco, il nuovo film PixarCoco è uno dei film più attesi delle feste di Natale: è il nuovo lungometraggio d'animazione Pixar, ambientato durante il Dia de los Muertos in Messico.

