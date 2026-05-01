Chi è Stella dei Santamarea la prima artista transgender al Concertone del Primo Maggio

Da dilei.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stella dei Santamarea è la prima artista transgender a esibirsi al Concertone del Primo Maggio. La sua presenza rappresenta un momento unico, considerando che il concerto è uno degli eventi musicali più noti e partecipati in Italia. La sua partecipazione è stata annunciata come parte di un programma che promuove la diversità e l'inclusione nel mondo dello spettacolo. La manifestazione si svolge ogni anno nella capitale e attira un vasto pubblico di appassionati.

Quello del Concertone del Primo Maggio è, per antonomasia, il palco della possibilità e dell’inclusione. Raccoglie artisti di tutte le età, di tutti i generi musicali, provenienti da tutte le regioni d’Italia. È il palco che dona spazio agli artisti emergenti e tra i più brillanti esordienti del 2026 ci sono stati i Santamarea, un gruppo di ragazzi in arrivo dalla Sicilia e autori di una musica che mixa tradizione e innovazione, con un filo di sognante misticismo. La cantante Stella è la prima artista transgender a esibirsi sul palco del Primo Maggio. Stella, la transizione come “un naturale flusso di crescita”. Stella Gelardi non si offre come una bandiera, è semplicemente una ragazza la cui passione è la musica.🔗 Leggi su Dilei.it

chi 232 stella dei santamarea la prima artista transgender al concertone del primo maggio
© Dilei.it - Chi è Stella dei Santamarea, la prima artista transgender al Concertone del Primo Maggio

Notizie correlate

Primo Maggio, per la prima volta i Litfiba al Concertone(Adnkronos) – Si accendono i riflettori sul Concerto del Primo Maggio di Roma, e cominciano ad arrivare i nomi degli artisti che calcheranno il palco...

Chi c’è al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: l’elenco degli artisti sul palcoRoma, 30 aprile 2026 – Manca ormai pochissimo al Concertone del Primo Maggio che, come tradizione vuole, animerà Piazza San Giovanni a Roma nella...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, tutti i cantanti in scaletta. FOTO; Concerto del Primo Maggio 2026: ecco gli artisti che si esibiranno, dove vederlo e a che ora inizia la diretta; Primo Maggio 2026 Roma: tutto sul Concerto a Piazza San Giovanni e dove fare la spesa (lista dei supermercati aperti); Alla conferenza stampa di presentazione del Concertone del Primo Maggio, Arisa lancia un appello e improvvisa una melodia per chiedere che venga spenta l'aria condizionata. Tutela per le lavoratrici in Rai, spegnete l’aria condizionata! dice la cantante ch.

concertone del primo chi è stella deiChi c’è al Concerto del primo maggio 2026Come ogni primo maggio, in occasione della Festa dei lavoratori oggi ci sarà il tradizionale concerto in piazza San Giovanni, a Roma. Il cosiddetto Concertone viene organizzato ogni anno dal 1990 ... ilpost.it

concertone del primo chi è stella deiConcerto Primo Maggio 2026, la scaletta completa da Riccardo Cocciante a Sayf: chi canta (e il futuro su Rai1)L'evento storico per la Festa dei Lavoratori sarà trasmesso dalla Rai dalle 15.15 alla mezzanotte. Presente sul palco anche Cocciante. E Arisa nel ruolo di conduttrice. libero.it

Trova facilmente notizie e video collegati.