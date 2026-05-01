Stella dei Santamarea è la prima artista transgender a esibirsi al Concertone del Primo Maggio. La sua presenza rappresenta un momento unico, considerando che il concerto è uno degli eventi musicali più noti e partecipati in Italia. La sua partecipazione è stata annunciata come parte di un programma che promuove la diversità e l'inclusione nel mondo dello spettacolo. La manifestazione si svolge ogni anno nella capitale e attira un vasto pubblico di appassionati.

Quello del Concertone del Primo Maggio è, per antonomasia, il palco della possibilità e dell’inclusione. Raccoglie artisti di tutte le età, di tutti i generi musicali, provenienti da tutte le regioni d’Italia. È il palco che dona spazio agli artisti emergenti e tra i più brillanti esordienti del 2026 ci sono stati i Santamarea, un gruppo di ragazzi in arrivo dalla Sicilia e autori di una musica che mixa tradizione e innovazione, con un filo di sognante misticismo. La cantante Stella è la prima artista transgender a esibirsi sul palco del Primo Maggio. Stella, la transizione come “un naturale flusso di crescita”. Stella Gelardi non si offre come una bandiera, è semplicemente una ragazza la cui passione è la musica.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Stella dei Santamarea, la prima artista transgender al Concertone del Primo Maggio

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