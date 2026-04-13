Primo Maggio per la prima volta i Litfiba al Concertone

Per la prima volta i Litfiba parteciperanno al Concerto del Primo Maggio a Roma. Sono stati annunciati i primi nomi degli artisti che si esibiranno durante l'edizione 2026. La manifestazione si svolge tradizionalmente il primo maggio e vede coinvolti diversi musicisti e band italiani e internazionali. La conferma della presenza dei Litfiba rappresenta una novità per questa edizione.

(Adnkronos) – Si accendono i riflettori sul Concerto del Primo Maggio di Roma, e cominciano ad arrivare i nomi degli artisti che calcheranno il palco dell'edizione 2026. I primi, annunciati oggi, sono i Litfiba, nella storica formazione degli anni '80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Un ritorno sul palco che nasce per celebrare i quarant’anni di '17 Re' (1986), disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo. È il secondo episodio della Trilogia delle vittime del potere, insieme a 'Desaparecido' e 'Litfiba 3'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Concertone Primo Maggio Roma 2026: tornano i Litfiba storici sul palco di San GiovanniIl Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si prepara a riaccendere i riflettori su Piazza San Giovanni, confermandosi ancora una volta come uno... Leggi anche: Concertone Roma, per la prima volta sul palco la formazione storica dei Litfiba ELIO e LITFIBA censurati al CONCERTO del 1 maggio 1991