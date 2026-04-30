Una giovane medico ha subito l’amputazione di una gamba a causa di un attacco di uno squalo durante una vacanza alle Maldive. L’incidente è avvenuto durante il primo mese di matrimonio, che la vittima ha commentato con toni ironici, dicendo: “Abbiamo iniziato alla grande”. La sua testimonianza riguarda i dettagli dell’aggressione e le conseguenze dell’attacco nella località turistica.

“Abbiamo iniziato alla grande”: così Borja García Sousa, 31 anni, ha scelto l’ironia per raccontare il primo mese di matrimonio trasformato in un incubo alle Maldive. Il giovane medico spagnolo ha perso una gamba dopo l’attacco di uno squalo durante la luna di miele e ha affidato a Instagram un lungo sfogo in cui ha ricostruito quanto accaduto: “Il 28 aprile abbiamo celebrato il nostro primo mese di matrimonio. E cosa posso dirvi. abbiamo iniziato alla grande, vero?”, ha scritto, cercando di alleggerire una vicenda che lo ha segnato profondamente. Poi la definizione più dura: “Probabilmente l’episodio più crudele e selvaggio delle nostre vite”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luna di miele da incubo alle Maldive: giovane medico perde una gamba dopo l’attacco di uno squalo. Il commento ironico della vittima: “Abbiamo iniziato alla grande”

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