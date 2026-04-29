Matrimonio iniziato alla grande | 31enne va in viaggio di nozze alle Maldive e uno squalo gli porta via una gamba

Durante il viaggio di nozze alle Maldive, un uomo di 31 anni è stato vittima di un attacco di squalo che gli ha amputato una gamba. L’incidente è avvenuto mentre si trovava in mare, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulla dinamica dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione, mentre le autorità locali e le équipe di soccorso sono intervenute sul posto.

Borja Garcia Sousa, 31enne spagnolo, ha perso una gamba dopo l’attacco di uno squalo durante la luna di miele alle Maldive. Su Instagram ha definito quanto accaduto “l’episodio più crudele e selvaggio” della sua vita, ironizzando sul matrimonio: “Abbiamo iniziato alla grande”. Poi il ringraziamento alla moglie Ana e ai suoi cari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aggredito da uno squalo durante il viaggio di nozze alle Maldive: “Con un solo morso ha portato via tutto”Un turista spagnolo in luna di miele è in condizioni gravissime dopo essere stato morso da uno squalo alle Maldive, al largo di Kooddoo. Leggi anche: “Anna Tatangelo pensa alle nozze con Giacomo Buttaroni entro l’anno”: gli indizi sul matrimonio Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Come è cambiato il matrimonio italiano: il modello Trotta & Trotta a Eboli; Ilary Blasi sposa il personal trainer, tremenda gaffe. La regia del GF costretta a censurare; Il loro matrimonio viene interrotto dalla pioggia; la loro decisione sorprende tutti gli invitati.; Grande Fratello VIP: Un segreto stellare per Alessandra e Paola Video. Quindici anni insieme, tra impegni ufficiali e vita privata sotto i riflettori. William e Kate celebrano l’anniversario di matrimonio, un percorso iniziato nel 2011 e diventato nel tempo uno dei simboli più solidi della famiglia reale britannica. Auguri alla coppi - facebook.com facebook