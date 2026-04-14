Per tre giorni, Arezzo ospiterà un raduno di appassionati di Vespa provenienti da diverse parti d’Italia e dell’Europa. L’evento prevede diverse iniziative e manifestazioni dedicate ai veicoli d’epoca, coinvolgendo numerosi partecipanti che si concentreranno nel centro storico della città. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 16 aprile, attirando appassionati e visitatori interessati alla cultura e alla tradizione dei motorini storici.

Arezzo, 14 aprile 2026 – . Venerdì 1 maggio è in programma il Campionato Italiano di Rievocazione Storica, sabato 2 maggio sarà la volta del Giro degli Eroici e infine domenica 3 maggio è previsto il venticinquesimo raduno internazionale VespArezzo, per un triplice appuntamento dedicato a questo iconico mezzo di trasporto. Il fine settimana è organizzato dal Vespa Club Arezzo che, giunto al trentesimo anniversario di attività, ha scelto di celebrare questo importante traguardo con un vero e proprio festival capace di abbinare valorizzazione del territorio, aggregazione, convivialità e passione per la Vespa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vespisti dall’Italia e dall’Europa in sella ad Arezzo per tre giorni di eventi

Tre giorni di eventi per il trentesimo anniversario del Vespa Club ArezzoArezzo, 25 marzo 2026 – Tre giorni di eventi per il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo.

RaiSport, firme ritirate e tre giorni di sciopero contro Petrecca. Dopo le gaffe all’inaugurazione olimpica il direttore a rapporto dall’Ad Rossi. Fnsi e Usigrai all’attaccoNuova rivolta dei giornalisti di RaiSport contro il direttore Petrecca: firme ritirate e tre giorni di sciopero dopo le Olimpiadi.