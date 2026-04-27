Jesolo Gourmet Festival a cena con gli chef stellati

Dal 15 al 17 maggio 2026, Jesolo ospiterà la seconda edizione del Jesolo Gourmet Festival, un evento dedicato alla cucina di alta qualità. Durante il primo fine settimana, saranno presenti chef italiani e internazionali che proporranno piatti e creazioni gastronomiche. L’evento si svolge nella località balneare e si estende su più giorni, offrendo un’occasione per assaporare diverse specialità culinarie.

Torna a Jesolo la seconda edizione del Jesolo Gourmet Festival, in programma dal 15 al 17 maggio 2026, con un primo weekend dedicato all’alta cucina italiana e internazionale. Per tre sere la città di mare si trasforma in un palcoscenico del gusto, con cene d’autore ospitate nei principali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Jesolo Gourmet Festival 2026 Notizie correlate San Valentino a Messina: cena esclusiva con chef stellati e atmosfera veneziana a Vittoria House of Charme.San Valentino si veste di eleganza e sapore a Messina: Vittoria House of Charme ospiterà il 14 febbraio una cena d'autore con un menù esclusivo... Arriva il Festival Primi dei Primi con chef stellati e Iginio MassariÈ la cucina italiana, quella che racconta la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, a Sansepolcro dall'1 al 3 maggio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alta cucina con vista mare: a Jesolo torna il festival gourmet; Jesolo Gourmet Festival: torna l’alta cucina con vista mare; Jesolo Gourmet Festival, a maggio l’alta cucina apre al mondo con vista mare; A Jesolo arrivano 12 chef stellati in 12 dodici ristoranti locali: ecco tutti i nomi. Alta cucina con vista mare: a Jesolo torna il festival gourmetDodici cene in sei serate, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 maggio, con ristoranti della città e chef stellati a confronto: un progetto che rafforza l’identità gastronomica locale oltre la dimensione balne ... italiaatavola.net Jesolo Gourmet Festival: la località balneare diventa un punto di riferimento per l’alta cucina italianaJesolo, famosa per le sue lunghe spiagge e il vivace lungomare, si appresta a diventare la capitale del gusto con l’imminente Jesolo Gourmet Festival. Questo evento esclusivo, che si terrà dal 9 ... gaeta.it L’alta cucina vista mare apre agli chef internazionali Torna la seconda edizione di Jesolo Gourmet Festival, un appuntamento che porta in città grandi nomi della cucina italiana e internazionale. Dal 15 al 17 e dal 22 al 24 maggio 2026 Dalle 20.00 - facebook.com facebook