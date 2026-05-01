Check-up delle linee elettriche In volo un elicottero dell’Enel

Un elicottero dell’Enel sta effettuando un check-up delle linee elettriche in diverse zone tra cui Piana di Lucca, Mediavalle e Garfagnana. Il volo mira a verificare lo stato delle linee aeree e a individuare eventuali problemi. Questa operazione si inserisce in un progetto di controllo che coinvolge le aree interessate dal sistema di distribuzione dell’energia. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui risultati è stato comunicato.

Ci sono anche Piana di Lucca, Mediavalle e Garfagnana nel progetto di controllo dal cielo delle linee elettriche. Ciò per garantire un servizio elettrico efficiente: in questi giorni, infatti, E-Distribuzione, (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), ha avviato un check-up con elicottero specializzato. Si tratta del primo lotto di voli per il 2026, che apre le attività di monitoraggio e di ispezioni della rete elettrica aerea. E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di migliaia di chilometri di cavi aerei di media tensione, che distribuiscono energia elettrica sulle dorsali delle province toscane, tra cui la Lucchesia, nonché di numerosi sezionatori aerei di manovra, cabine elettriche, posti di trasformazione a palo e impianti elettrici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Check-up delle linee elettriche. In volo un elicottero dell’Enel Notizie correlate Enel: al via le ispezioni in elicottero delle linee elettricheDa terra e anche dal cielo, al via in Toscana la nuova fase dei controlli periodici con elicottero specializzato per garantire un servizio elettrico... Sansepolcro: interventi per deramificazione e taglio piante nei pressi delle linee elettricheArezzo, 19 febbraio 2026 – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che oggi, giovedì 19... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Al via il check up aereo delle linee elettriche; Check-up delle linee elettriche. In volo un elicottero dell’Enel; Incontro di trattativa del 29 aprile 2026; Screening oncologici: i 3 esami gratuiti che possono salvare la vita. Check-up delle linee elettriche. In volo un elicottero dell’EnelL’attività di ispezioni eliportate riguarderà vaste porzioni del territorio provinciale dalla Piana alla Valle ... lanazione.it Check up aereo per le linee elettriche di media tensione con E-DistribuzioneSotto la lente, prima delle operazioni via terra, anche la Mediavalle e la Garfagnana, la Piana tra le province di Lucca e Pistoia ... luccaindiretta.it #Dovbyk verso il rientro: ultimo check in Finlandia e poi di nuovo in corsa per questo finale di stagione. Nel mirino Parma-Roma. #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook outfit check #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su @SkyItalia e in streaming solo su @NOWTV_It x.com