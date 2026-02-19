Sansepolcro | interventi per deramificazione e taglio piante nei pressi delle linee elettriche

A Sansepolcro, il 19 e il 25 febbraio, si svolgono interventi di manutenzione sulla rete elettrica. Le squadre di tecnici, supportate da un’azienda specializzata, lavorano vicino alle linee aeree di media tensione nelle zone di Basilica, Montagna, Fariccio e Germagnano. Durante le operazioni, i tecnici rimuovono rami e piante che rischiano di interferire con i cavi elettrici. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e l’affidabilità del sistema di distribuzione. Le operazioni prevedono interruzioni temporanee dell’energia nelle zone coinvolte, per garantire la sicurezza di tutti.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che oggi, giovedì 19 febbraio, e mercoledì 25 febbraio si svolgeranno due interventi di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico a Sansepolcro, con particolare riferimento alle località di Basilica, Montagna, Fariccio e Germagnano: i tecnici di una ditta specializzata, in collaborazione con l'azienda elettrica, eseguiranno infatti un'importante operazione di deramificazione e taglio piante interferenti con la dorsale elettrica aerea di media tensione che fornisce energia alla frazione citata.