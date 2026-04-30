Enel | al via le ispezioni in elicottero delle linee elettriche

In Toscana, sono iniziate le ispezioni periodiche delle linee elettriche effettuate anche dall’alto con un elicottero specializzato. La società di distribuzione del gruppo Enel ha avviato questa fase di controlli, che si aggiunge alle verifiche tradizionali effettuate da terra. Le operazioni mirano a monitorare lo stato delle linee elettriche di media e bassa tensione per garantire la continuità del servizio.

Da terra e anche dal cielo, al via in Toscana la nuova fase dei controlli periodici con elicottero specializzato per garantire un servizio elettrico efficiente: in questi giorni, infatti, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) ha avviato.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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