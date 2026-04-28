Una farmacia ha pubblicato un commento offensivo, scrivendo “che mostro” sotto un video di una modella con disabilità visiva sui social media. La reazione pubblica è stata di sdegno e polemiche. In seguito, l’azienda ha diffuso delle scuse, attribuendo il commento a un “ragazzino” e definendolo un “commento stupido”. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso dei social e sulla sensibilità riguardo alle persone con disabilità.

Una farmacia che scrive “che mostro” sotto un video social, poi prova a ridimensionare tutto parlando di “commento stupido di un ragazzino”. È la vicenda che ha coinvolto Meelly Mayden, nome social di Milena, modella e content creator con una disabilità visiva. A raccontarlo è Fanpage, che ha raccolto la sua testimonianza dopo l’episodio. Milena è affetta da microftalmo e glaucoma ad angolo stretto, condizioni che incidono anche sull’aspetto dei suoi occhi. Proprio sotto un suo video su Instagram, pubblicato nei giorni scorsi, è comparso il commento: “Che mostro”, attribuito all’account ufficiale della Farmacia Comotti di piazza Cavour a Milano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il profilo di una farmacia scrive “che mostro” a una modella con disabilità visiva: infuriano le polemiche. Poi le scuse: “È stato un commento stupido di un ragazzino”

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