Il profilo di una farmacia scrive che mostro a una modella con disabilità visiva | infuriano le polemiche Poi le scuse | È stato un commento stupido di un ragazzino
Una farmacia ha pubblicato un commento offensivo, scrivendo “che mostro” sotto un video di una modella con disabilità visiva sui social media. La reazione pubblica è stata di sdegno e polemiche. In seguito, l’azienda ha diffuso delle scuse, attribuendo il commento a un “ragazzino” e definendolo un “commento stupido”. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso dei social e sulla sensibilità riguardo alle persone con disabilità.
Una farmacia che scrive “che mostro” sotto un video social, poi prova a ridimensionare tutto parlando di “commento stupido di un ragazzino”. È la vicenda che ha coinvolto Meelly Mayden, nome social di Milena, modella e content creator con una disabilità visiva. A raccontarlo è Fanpage, che ha raccolto la sua testimonianza dopo l’episodio. Milena è affetta da microftalmo e glaucoma ad angolo stretto, condizioni che incidono anche sull’aspetto dei suoi occhi. Proprio sotto un suo video su Instagram, pubblicato nei giorni scorsi, è comparso il commento: “Che mostro”, attribuito all’account ufficiale della Farmacia Comotti di piazza Cavour a Milano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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