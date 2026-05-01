ChatGPT Images 2.0 | boom di 5 milioni di download in India

Nell'ultima settimana, ChatGPT Images 2.0 ha raggiunto 5 milioni di download in India. Nei mercati emergenti, l'applicazione ha superato i 2 milioni di installazioni, mentre negli Stati Uniti i numeri sono inferiori. Questa crescita rapida indica un forte interesse per la piattaforma in diverse aree del mondo. I dati si riferiscono esclusivamente ai download effettuati negli ultimi sette giorni.

? Cosa sapere ChatGPT Images 2.0 registra 5 milioni di download in India nell'ultima settimana.. L'adozione nei mercati emergenti supera i 2 milioni di installazioni registrate negli Stati Uniti.. Cinque milioni di download registrati in India durante l’ultima settimana per ChatGPT Images 2.0 segnano un primato di mercato che stacca nettamente i due milioni di installazioni avvenute negli Stati Uniti. Il nuovo strumento di generazione visiva sviluppato da OpenAI ha prodotto una divergenza netta tra le dinamiche dei mercati emergenti e la risposta del resto del mondo. Mentre in India l’adozione è esplosa, con gli utenti attivi giornalieri cresciuti del 3,4% rispetto alla settimana precedente, il globale mostra segnali molto più contenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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