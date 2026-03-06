Boom di download per Claude Sonnet e fuga da ChatGPT lo scontro con il Pentagono sta giovando ad Anthropic

Negli ultimi giorni si sono registrati un aumento significativo dei download di Claude Sonnet e un calo di interesse per ChatGPT. La disputa tra il Ceo di Anthropic e le autorità statunitensi continua ad attirare l’attenzione pubblica e mediatica, mentre le tensioni tra il team di Anthropic e il governo si intensificano. Questi eventi stanno modificando gli equilibri nel settore dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti.

Il Pentagono designa Anthropic “rischio per la catena di approvvigionamento”. Continua lo scontro sui limiti etici dell’utilizzo dell’IA per armi autonome e sorveglianza di massa. E intanto i consumatori abbandonano in massa ChatGPT Sono giorni di profondi cambiamenti nel mondo dell’intelligenza artificiale americana, mentre lo scontro tra il Ceo di Anthropic, Dario Amodei, e il governo americano si acuisce. I motivi della disputa, inizialmente circoscritta ai limiti etici dell’utilizzo del chatbot Claude Sonnet da parte delle forze armate americane, ha però travalicato tali confini, e a rimetterci è stata anche OpenAI, proprietaria di ChatGPT. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Boom di download per Claude Sonnet e fuga da ChatGPT, lo scontro con il Pentagono sta giovando ad Anthropic Claude sonnet 4.6 di anthropic: prezzo accessibile e prestazioni da top di gammal’industria dell’IA procede a un ritmo estremamente rapido, con innovazioni che si susseguono a ritmo serrato. Pentagono sceglie grok di musk durante lo scontro con anthropicl’attenzione delle reti di difesa si concentra sull’individuazione di uno strumento di intelligenza artificiale in grado di soddisfare requisiti... Tutti gli aggiornamenti su Boom di download per Claude Sonnet e.... Temi più discussi: È boom di disinstallazioni per ChatGpt dopo l'accordo con Pentagono; Boom di download per Claude: ChatGPT viene scalzata come app IA dal primo posto della classifica dell'app store; Fuga da ChatGpt dopo l'accordo con il Pentagono (+295% di app disinstallate): boom di download per Claude di Anthropic; Boom di download per Claude dopo il 'no' al Pentagono, l'app va offline. Fuga da ChatGpt dopo l’accordo con il Pentagono (+295% di app disinstallate): boom di download per Claude di AnthropicNegli Stati Uniti le disinstallazioni dell’app di OpenAI aumentano del 295%, mentre Claude di Anthropic registra un’impennata dei download ... corriere.it Boom di download per Claude: ChatGPT viene scalzata come app IA dal primo posto della classifica dell'app storeDopo il rifiuto di Anthropic di concedere Claude al Pentagono per usi militari, l'app ha superato ChatGPT nelle classifiche dell'App Store. multiplayer.it BOOM DI RICHIESTE PER LE APERTURE STRAORDINARIE CIE – ATTIVE ENTRAMBE LE SEDI COMUNALI Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide, anche se riportano una data di scadenza successiva, - facebook.com facebook Negli ultimi giorni sui social corre l'invito: "Cancel ChatGPT" mentre Claude, il chatbot sviluppato dall’azienda Anthropic, ha superato la rivale di OpenAI con un boom di download sugli App Store. Cosa è successo Il sorpasso è avvenuto al termine di una setti x.com