Anthropic boom di download dopo la messa al bando del governo Usa Tra etica ed efficienza perché Claude ora batte ChatGpt

Dopo la decisione del governo statunitense di interrompere la collaborazione con le agenzie governative, le app di Anthropic hanno registrato un aumento significativo di download. La società, che aveva firmato un contratto da 200 milioni di dollari, ha scelto di non conformarsi alle richieste dell’amministrazione. Nel frattempo, Claude, l’intelligenza artificiale di Anthropic, sta guadagnando terreno rispetto a ChatGPT.

L'interruzione della collaborazione con le agenzie governative statunitensi sembra portare acqua al mulino di Anthropic, nonostante un contratto da 200 milioni di dollari bruciato per non aver ceduto alle richieste dell'amministrazione Usa. Negli ultimi giorni la società di intelligenza artificiale diretta dai fratelli Amodei, che ha annunciato di aver fatto causa al Pentagono per la controversia sull'uso della sua IA, ha registrato un enorme successo, con un aumento dei download che oscilla fra il 37% e il 51% su base giornaliera. Complice il ritorno di immagine di azienda "etica" generato dallo scontro diretto col Pentagono che le è costato il bollino di "rischio" per la catena di fornitura statunitense? Sicuramente.