La bella stagione è in arrivo Gradualmente

La stagione calda sta lentamente prendendo avvio, come mostrano alcune prime foglie di fico e il modo in cui alcune persone si avvicinano ancora all’acqua del mare, ancora fresca. Questa transizione si percepisce nei dettagli quotidiani e nei segnali della natura, che indicano il lento cambiamento delle temperature e delle abitudini. Un’immagine che cattura l’inizio di un periodo di maggiore luce e di giornate più calde.

Scatto da Otranto di Pasquale Riso, che commenta: “Le prime foglie del fico, come l’approccio di alcune persone con l’acqua ancora fredda del mare, evidenziano l’arrivo graduale della bella stagione”.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it La bella stagione è tutta dei pantaloni a portafoglioCon la loro chiusura asimmetrica sul fianco e il pannello sovrapposto che li fa confondere con una gonna, i pantaloni a portafoglio sono il capo... Forbidden Fruit confermata per una settima stagione: la bella novità per i fansCi sono belle notizie per i fans di Forbidden Fruit, attualmente in onda sui teleschermi di Canale 5 da lunedì alla domenica pomeriggio. Arènes, Gladiateurs et Empire Romain : Le retour spectaculaire des Romains – Documentaire - AMP Si parla di: La gonna a palloncino che sta conquistando la primavera. È iniziata la Blonde-Era: i biondi (naturalissimi) di tendenza per la primavera 2026, dal Barn Blonde al Bronde RivieraVoglia di biondo per la bella stagione? Le nuove tendenze ci parlano di un ritrovato amore per la naturalezza: svelate tutte le nuances più furbe da provare. dilei.it La techno incontra la primavera: ecco la playlist perfetta per accompagnare la bella stagione!La primavera è da sempre associata a immagini molto precise: giornate che si allungano, aria più leggera, le prime uscite serali e quella sensazione diffusa di ripartenza dopo i mesi più freddi ... tomshw.it