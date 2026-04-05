Con l’arrivo della bella stagione, i pantaloni a portafoglio tornano di tendenza. La loro chiusura asimmetrica sul fianco e il pannello sovrapposto, che li fa sembrare una gonna, li rendono un capo versatile e originale. Questa versione del modello si adatta bene alle temperature più calde del 2026, proponendosi come una scelta fresca e stilosa. La moda di questa stagione accentua il fascino di questo pantalone, ideale per vari look.

Con la loro chiusura asimmetrica sul fianco e il pannello sovrapposto che li fa confondere con una gonna, i pantaloni a portafoglio sono il capo perfetto per questa bella stagione 2026. Perfetti da avere nel guardaroba per stare al passo con le tendenze, sono eleganti ma anche molto pratici. I pantaloni a portafoglio sono il must have di questa bella stagione 2026. Nell’era del tailoring e degli abiti sartoriali, questo particolare modello vuole superare i formalismi e i dettami austeri che hanno sempre aleggiato attorno al cosiddetto power suit si inserisce un taglio elegante e sperimentale assieme: prossima frontiera del completo, ma capace di funzionare anche da solo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La bella stagione è tutta dei pantaloni a portafoglio

I pantaloni barrel di Uniqlo da 50 euro sono la mia cosa preferita del menswear di questa stagioneAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

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Benvenuto aprile! Con l’arrivo della bella stagione, il nostro Infopoint amplia i suoi orari per accompagnarvi alla scoperta di #Cagliari. Da oggi e fino al 31 ottobre saremo aperti tutti i giorni, dalle 9 alle 20. Vi aspettiamo in via Roma, al piano terra del Palazzo C x.com