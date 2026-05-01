Durante l’ultima puntata di Pechino Express 2026, uno dei momenti più commentati è stato quello in cui Chanel Totti si è mostrata visibilmente emozionata e ha iniziato a piangere. La concorrente ha spiegato di essere diventata più sensibile, facendo riferimento a un commento o a un episodio condiviso con sua madre, Ilary Blasi. La scena ha attirato molta attenzione sui social e sui vari canali di discussione online.

Uno dei momenti più virali della puntata di Pechino Express 2026 andata in onda ieri sera è stato quello che ha visto protagoniste Chanel Totti e sua mamma Ilary Blasi. La ragazza, in gara insieme a Filippo Laurino nella coppia soprannominata dei “Raccomandati”, si è commossa dopo aver ricevuto un videomessaggio dalla madre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress) La produzione del programma condotto da Costantino Della Gheraresca ha consegnato alle coppie rimaste in gara dei tablet con i videomessaggi di parenti e amici dall’Italia. Tra la commozione di Fiona May per le figlie e le.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Chanel Totti piange a Pechino Express: “Sono diventata più sensibile”. Cosa le ha detto Ilary Blasi

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