Chanel devi sapere… Ilary Blasi il messaggio alla figlia Mamma mi fai piangere

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, si è assistito anche a un momento dedicato alla figlia della conduttrice. Chanel Totti, nata dal matrimonio con un ex calciatore, ha condiviso un messaggio rivolto alla madre, dicendole che le fa piangere. La conversazione tra madre e figlia è stata mostrata durante la trasmissione, evidenziando un legame familiare pubblico.

Mentre Ilary Blasi è impegnata in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip, anche la figlia Chanel Totti, nata dal matrimonio della conduttrice con l’ex captano della Roma, inizia a ritagliarsi uno spazio sul piccolo schermo. La giovane, 18 anni, è infatti tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express (Sky), uno dei programmi più seguiti degli ultimi anni, tra viaggio, prove e dinamiche sempre imprevedibili. Una coincidenza ha voluto che i due programmi vadano in onda nello stesso periodo, anche se il pubblico sa bene che l’avventura di Pechino Express è stata registrata mesi prima. Un dettaglio che però non toglie fascino a questo intreccio televisivo familiare, che nelle ultime puntate ha attirato l’attenzione proprio per il legame tra madre e figlia, finito sotto i riflettori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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