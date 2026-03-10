Ilary Blasi parla della figlia Chanel a Pechino Express | Mi ha sorpreso che abbia accettato perché è pigra

Durante la registrazione di Pechino Express, Ilary Blasi ha parlato della figlia Chanel, affermando che le è sorprendente che abbia deciso di partecipare perché, ha spiegato, è pigra. La conduttrice ha condiviso questa informazione nel corso di un'intervista, sottolineando il cambiamento rispetto alle abitudini della figlia. La stagione televisiva di Ilary si presenta ricca di novità, tra il ritorno a un reality molto seguito e questa sorpresa familiare.

Per Ilary Blasi è una stagione televisiva piena di novità. Da una parte il ritorno alla conduzione di uno dei reality più discussi della televisione italiana, dall’altra una sorpresa arrivata direttamente dalla sua famiglia. La conduttrice, infatti, è tornata al timone del Grande Fratello Vip, raccogliendo un testimone tutt’altro che semplice. Il reality, negli ultimi mesi, è stato al centro di numerose polemiche dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul presunto “metodo” di selezione dei concorrenti utilizzato durante le edizioni guidate da Alfonso Signorini. Nonostante il clima complicato, Blasi ha deciso di accettare la sfida e ripartire con una squadra dal carattere forte, pronta a rilanciare il programma. 🔗 Leggi su Today.it

