L'Uefa ha concluso la vendita dei diritti televisivi per la Champions League del ciclo 2027-2031 in altri 19 territori, portando i ricavi complessivi a circa 5 miliardi di euro all’anno. Questa cifra rappresenta un record rispetto ai cicli precedenti e conferma la crescita degli introiti derivanti dalla trasmissione delle partite. La società ha così ampliato la sua presenza internazionale, incrementando le entrate provenienti dai diritti televisivi.

La Champions League si conferma una formidabile macchina da soldi: ormai è sicuro che i ricavi dai diritti televisivi e commerciali dell’ex Coppa dei Campioni e delle altre competizioni Uefa (Europa League, Conference League, Supercoppa europea) toccheranno e supereranno i 5 miliardi di euro all’anno, stabilendo un nuovo record. Con buona pace dei campionati nazionali come la Serie A, perché si sa che quello dei diritti tv è un mercato di vasi comunicanti: i broadcaster non hanno budget infiniti e, di conseguenza, devono scegliere su cosa investire di più. Negli ultimi tempi non hanno avuto dubbi, Premier League a parte: la Champions ha visto schizzare il suo valore da quando il format è stato rivoluzionato, con girone unico a 36 squadre e la garanzia per ognuna di disputare almeno due partite in più rispetto al passato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, ricavi record dai diritti televisivi: 5 miliardi all'anno nel nuovo ciclo

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