Atp Finals su Mediaset accordo per i diritti televisivi da 4 milioni l’anno
Mediaset ha ufficializzato l’accordo per trasmettere in chiaro le Nitto ATP Finals dal 2026. Il gruppo televisivo pagherà circa 4 milioni di euro all’anno, puntando a portare le grandi sfide del tennis anche ai telespettatori che non pagano. La notizia rappresenta un passo importante per gli appassionati italiani, che da ora in poi potranno seguire le finali senza dover ricorrere a piattaforme a pagamento.
Mediaset acquisisce i diritti in chiaro delle Nitto Atp Finals di tennis a partire dal 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato dal gruppo che ha comunicato di aver “raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto Atp Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro”. L’operazione segna il passaggio della parte in chiaro dell’evento dalla Rai a Mediaset, mentre Sky continuerà a detenere i diritti pay per la trasmissione integrale del torneo. Quanto vale l’accordo per le Atp Finals su Mediaset. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
