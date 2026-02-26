Poste ricavi record a oltre 13 miliardi nel 2025

Poste Italiane ha raggiunto oltre 13 miliardi di ricavi nel 2025, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. L’azienda ha registrato anche un aumento del 10% nell’utile netto, confermando una crescita costante. I risultati evidenziano come la società abbia mantenuto una posizione solida nel settore, adattandosi alle nuove sfide di mercato e ampliando la propria offerta di servizi.

Per Poste Italiane è record di ricavi a oltre 13 miliardi nel 2025, con un utile netto al +10%. In particolare i risultati preliminari del 2025 registrano ricavi di gruppo a livelli record pari a 13,1 miliardi, in crescita del 4,2% anno su anno, con 3,5 miliardi nel quarto trimestre (a +3,5% anno su anno). Tra gli elementi da mettere in evidenza, la solida performance commerciale nei prodotti di risparmio e di investimento, i rendimenti del portafoglio investimenti e la continua razionalizzazione dei costi. La redditività è la più alta mai registrata, con il risultato operativo che si attesta a 3,2 miliardi, in crescita del 10% anno su anno; l'utile netto pari a 2,2 miliardi, in crescita del 10% anno su anno, in linea con la guidance aggiornata per il 2025 e in anticipo rispetto agli obiettivi previsti dal Piano 2024-28.