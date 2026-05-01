Challenger Cagliari Berrettini fuori ai quarti Avanzano Arnaldi e Cadenasso

Nel torneo di Challenger a Cagliari, Matteo Berrettini si è fermato ai quarti di finale perdendo contro Hurkacz in tre set. Sono invece passati il toscano Arnaldi e Cadenasso, che hanno superato rispettivamente i loro avversari negli incontri precedenti. Nel replay della semifinale di Wimbledon 2021, Berrettini ha ceduto al terzo set. Si prospetta un derby tra i due azzurri nelle prossime fasi del torneo.

Ci sarà di sicuro un finalista italiano al Challenger 175 di Cagliari, uno dei maggiori eventi del circuito cadetto. La seconda semifinale di domani vedrà infatti opposti Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso. Rimane più di qualche rimpianto però per il terzo azzurro impegnato nella giornata di oggi, l'ex n.6 al mondo Matteo Berrettini. Che è uscito sconfitto da un match nobilissimo per un Challenger, che era stato anche semifinale a Wimbledon nel 2021, contro Hubert Hurkacz. Il polacco ha vinto in rimonta, sfruttando una giornata al servizio non indimenticabile di Matteo, per 4-6 6-3 6-4, vincendo invece dal canto suo ben l'84% dei punti con la prima, tracciando di fatto lì la differenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Challenger Cagliari, Berrettini fuori ai quarti. Avanzano Arnaldi e Cadenasso Notizie correlate LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: avanti annullando match point Arnaldi, ora Cadenasso e poi il romano!16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! 15:06 Tre ore e un tie break del terzo... Matteo Berrettini regola Navone in due set e vola ai quarti del Challenger 175 di CagliariMatteo Berrettini sale di colpi due giorni dopo la rocambolesca vittoria al primo turno sullo statunitense Patrick Kypson e si toglie la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Navone-Berrettini: il pronostico del Challenger 175 di Cagliari, i precedenti e dove vedere il match; Dalla finale di Wimbledon ai Challenger: Matteo Berrettini riparte umilmente da Cagliari; Sardegna Open, 1°turno: highlights Berrettini-Kypson; Sardegna Open 2026: Berrettini, Sonego e Arnaldi a Cagliari. Challenger Cagliari 2026, Berrettini cede alla distanza: Hurkacz in semifinaleNell'ultimo quarto di finale del torneo Challenger di Cagliari Matteo Berrettini cede alla distanza dopo un'ottima partenza. Hubert Hurkacz, testa di ... oasport.it LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4, 3-6, 4-6, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: un gran polacco elimina il romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! oasport.it Challenger Cagliari, Berrettini fuori ai quarti. Avanzano Arnaldi e Cadenasso - facebook.com facebook GIANLUCA CADENASSO! Vola in semifinale a Cagliari battendo Jesper de Jong 64 57 63 dopo non aver chiuso nel 2° set in cui era avanti 5-3. 4^ SF challenger in carriera per Cadenasso che entrerà per la prima volta in Top 200. Solo 6 mesi fa era fuori dai x.com