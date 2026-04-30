Matteo Berrettini regola Navone in due set e vola ai quarti del Challenger 175 di Cagliari

Matteo Berrettini vince in due set contro Mariano Navone e si qualifica per i quarti di finale del torneo Challenger 175 di Cagliari. Due giorni dopo la vittoria al primo turno contro Patrick Kypson, il tennista italiano ha affrontato l’avversario argentino, classificato tra i giocatori più difficili da affrontare. La partita si è conclusa con la vittoria di Berrettini, che prosegue così la sua corsa nel torneo.

Matteo Berrettini sale di colpi due giorni dopo la rocambolesca vittoria al primo turno sullo statunitense Patrick Kypson e si toglie la soddisfazione di battere l’ostico argentino Mariano Navone (n.45 al mondo e n.1 del seeding) agli ottavi di finale del Sardegna Open 2026. Il trentenne azzurro raggiunge così i quarti di finale del Challenger 175 sulla terra battuta di Cagliari e troverà domani uno tra il polacco Hubert Hurkacz e l’americano Emilio Nava. Avvio in salita per Berrettini, che perde il servizio addirittura a zero nel terzo gioco ma rimette subito le cose a posto nel game successivo ottenendo il contro-break immediato sul 2-2....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini regola Navone in due set e vola ai quarti del Challenger 175 di Cagliari Notizie correlate Matteo Berrettini guida la pattuglia azzurra al Challenger 175 di Cagliari. C’è subito un derby al primo turno…Da martedì 28 aprile a domenica 3 maggio andrà in scena il tabellone principale del Sardegna Open 2026, un evento Challenger 175 (massima categoria... Leggi anche: Berrettini eliminato ai quarti a Rio: Matteo cede in tre set a Buse Una raccolta di contenuti Matteo Berrettini regola Navone in due set e vola ai quarti del Challenger 175 di CagliariMatteo Berrettini sale di colpi due giorni dopo la rocambolesca vittoria al primo turno sullo statunitense Patrick Kypson e si toglie la soddisfazione di ... oasport.it Challenger Cagliari: cresce Berrettini, Navone regolato in due set. Avanti anche ArnaldiTennis - Challenger | Sardegna Open: Berrettini supera la testa di serie n.1 Navone e vola ai quarti, Arnaldi domina Cerundolo e si prepara alla sfida con Nuno Borges ... ubitennis.com