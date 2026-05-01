Nel torneo Challenger di Cagliari, Matteo Berrettini si ferma nei quarti di finale contro Hubert Hurkacz. Dopo aver iniziato bene l’incontro, il giocatore italiano ha ceduto nel corso della partita, compromettendo la sua corsa nel torneo. Hurkacz ha così conquistato il passaggio alle semifinali, lasciando fuori Berrettini, che aveva mostrato un buon avvio prima di rallentare nel prosieguo.

Nell’ultimo quarto di finale del torneo Challenger di Cagliari Matteo Berrettini cede alla distanza dopo un’ottima partenza. Hubert Hurkacz, testa di serie numero sei, rimonta l’azzurro 4-6 6-3 6-4 in un’ora e cinquantanove minuti e stacca il pass per la semifinale di domani contro l’argentino Roman Andres Burruchaga. Il polacco, in gioco nel quale realizza due ace, firma il rapido 1-0. Il romano, con il servizio vincente, replica per l’immediato 1-1, timbra il break del 2-1 con il dirompente diritto incrociato approfittando degli errori del rivale e, con la prima vincente, allunga sul 3-1. Hurkacz prova ad aggrapparsi ai suoi turni di battuta, l’italiano però denota notevole solidità quando ha il servizio a disposizione e non concede sconti con i colpi da fondo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Challenger Cagliari 2026, Berrettini cede alla distanza: Hurkacz in semifinale

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