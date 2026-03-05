Sospensione attività Pontelongo Coldiretti | Serve una strategia nazionale per salvare il comparto

La cooperativa Co.Pro. ha annunciato la sospensione temporanea delle attività nello stabilimento di Pontelongo per la stagione 2026. Coldiretti sottolinea la necessità di una strategia a livello nazionale per sostenere il settore. La decisione riguarda l’interruzione delle operazioni nello stabilimento, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione ha effetto a partire dal prossimo anno.

La sospensione temporanea dello stabilimento di Pontelongo per la stagione 2026, annunciata da Co.Pro.B., è l'ennesimo segnale della crisi del settore bieticolo-saccarifero. Carlo Salvan, Presidente di Coldiretti Veneto ricorda di aver interessato sulla questione anche il Presidente nazionale Ettore Prandini, affinché la problematica venga portata all’attenzione del livello nazionale e inserita in una più ampia riflessione strategica sul futuro del comparto saccarifero italiano. Coldiretti Veneto ha già delineato una proposta concreta e strutturale per garantire un futuro alla coltivazione della barbabietola in Italia chiedendo... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sospensione attività zuccherificio Pontelongo, Soranzo: «Già investito del caso il Ministro Urso»Enoch Soranzo, Consigliere regionale del Veneto (Fratelli d'Italia), che da oltre due anni segue in prima linea le criticità legate allo stabilimento...

