A Lodi si decide il destino della squadra nella serie al meglio dei tre incontri. La situazione è chiara: se non vince questa partita, la stagione potrebbe concludersi. La squadra si trova di fronte a una sfida decisiva, con tutto in gioco. La posta in palio è alta e la partita rappresenta l’ultimo tentativo per evitare l’eliminazione.

Gettare il cuore oltre l’ostacolo perché una seconda occasione, essendo la serie al meglio dei tre incontri, non ci sarà. Il Cgc Viareggio sale al PalaCastellotti di Lodi con le ossa rotte - vedi l’assenza sicura di Ambrosio e quella al 99% di Cinquini, esattamente come sabato scorso -, ma con l’orgoglio e la consapevolezza di riuscire nell’impresa. Impresa che in gara 1, complice anche una sfortuna tremenda e concretizzatasi in quattro legni colpiti, è stata solo sfiorata ma tanto è servito per non deprimere De Gerone, squadra, società e tifosi. Partiamo dai tifosi che, complice anche la possibilità di raggiungere la città lombarda senza restrizione alcuna, seguiranno la squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cgc, o la va o la spacca. Serve un’impresa a Lodi

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