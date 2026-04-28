Cgc-Lodi | al PalaBarsacchi gara 1 dei playoff Bianconeri senza Ambrosio e Cinquini

Al PalaBarsacchi si è disputata la prima partita dei playoff tra il Cgc-Lodi e la squadra avversaria. La formazione bianconera è scesa in campo senza i giocatori Ambrosio e Cinquini. La stagione si è conclusa con il Cgc Viareggio in vantaggio di otto punti rispetto alle altre squadre, risultato che ha sorpreso molti considerando l'inizio del campionato.

Alzi la mano chi ad inizio stagione avrebbe mai immaginato che il Cgc Viareggio concludesse la stagione con ben 8 punti di vantaggio. La alzi pure chi fino alla scorsa settimana pensava che fosse il Lodi il favorito di questo testa a testa - da giocarsi alla meglio delle 3 partite: gara 1 stasera a Viareggio alle 20,45, stesso orario per sabato 2 maggio a Lodi per gara 2 e per l’eventuale gara 3 di martedì 5 maggio a Viareggio -. Eppure il destino di questa intrigante, quanto equilibrata, sfida (a testimoniarlo il doppio pari di campionato: 2-2 a Lodi e 4-4 a Viareggio) pare aver deciso di capovolgere i pronostici. Se i bianconeri hanno...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cgc-Lodi: al PalaBarsacchi gara 1 dei playoff. Bianconeri senza Ambrosio e Cinquini Notizie correlate Al PalaBarsacchi un antipasto dei playoff. Cgc-Lodi sfida classica dal grande fascinoUn vero e proprio anticipo di playoff, reso ancor più affascinante per il ritorno a casa del portierone viareggino Leonardo Barozzi che con la... Basket serie c. Despar al tappeto. Saluta la stagione in gara 2 dei playoffCome da pronostico è la schiacciasassi della regular season Castelnovo ad aggiudicarsi per 2-0 la serie dei quarti di finale playoff contro la Despar... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il Forte vince ma va ai playout, il CGC pareggia e ai quarti playoff trova Lodi. I verdetti e il programma degli spareggi; CGC in emergenza per gara-1 dei quarti di finale dei playoff. CGC in emergenza per gara-1 dei quarti di finale dei playoffProblemi di organico per il Cgc Viareggio in vista dell'inizio dei quarti di finale play off di A1 contro il Lodi in programma martedì sera (ore 20,45) al Palabarsacchi. Out infatti per circa un mese ... noitv.it La festa del Cgc promosso. In 500 al PalaBarsacchiCGC VIAREGGIO: Torre (Gomez), Puccinelli, D’Anna, Palla, Raffaelli A., Rosi, Muglia, Balistreri, Falaschi. All.: Biancucci. SARZANA: Pettenuzzo (Stefanucci ... lanazione.it CGC in emergenza per gara-1 dei quarti di finale dei playoff Problemi di organico per il Cgc Viareggio in vista dell'inizio dei quarti di finale play off di A1 contro il Lodi in programma martedì sera (ore 20,45) al Palabarsacchi. Out infatti per circa un mese il bomb - facebook.com facebook