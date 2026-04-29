Cgc sconfitto con onore Il Lodi si impone per 4-2

Nella partita tra la CGC Viareggio e Lodi, gli ospiti si sono imposti con un risultato di 4-2. La squadra di casa ha schierato Gomez, D’Anna, Rosi, Torner, Muglia e Lombardi, guidata dall’allenatore De Gerone. La formazione di Lodi ha risposto con Barozzi, Antonioni, Faccin, Borgo, Compagno, Borregan, Nadini, Giovannetti e Poletti. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità e correttezza sportiva.

CGC VIAREGGIO 2 LODI 4 CGC VIAREGGIO: Gomez, D’Anna, Rosi, Torner, Muglia, Lombardi. All. De Gerone. LODI: Barozzi, Antonioni, Faccin, Borgo, Compagno, Borregan, Nadini, Giovannetti, Poletti. All. Bresciani. Arbitri: Rago e Barbarisi. Marcatori: 5’ pt Compagno, 12’ pt Muglia, 19’ pt Antonioni, 23’ pt Compagno; 9’ st Compagno, 14’ st Muglia. Note: ammoniti Lombardi. De Gerone; Nadini, Bresciani. VIAREGGIO - Il Cgc Viareggio perde gara 1 dei quarti playoff, ma lo fa con onore uscendo dalla pista sotto lo scrosciante applauso dei propri tifosi che in blocco si sono domandati, nessuno escluso, ‘come sarebbe andata con Ambrosio e Cinquini in...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cgc sconfitto con onore. Il Lodi si impone per 4-2 Notizie correlate Leggi anche: Per la Securfox Forlì una sconfitta con onore: Legnaro si impone solo nel finale di gara 1 Cgc-Lodi: al PalaBarsacchi gara 1 dei playoff. Bianconeri senza Ambrosio e CinquiniAlzi la mano chi ad inizio stagione avrebbe mai immaginato che il Cgc Viareggio concludesse la stagione con ben 8 punti di vantaggio. Contenuti di approfondimento Si parla di: Hockey pista: Novara e Follonica completano il tabellone dei playoff scudetto della Serie A1; Cgc sconfitto con onore. Il Lodi si impone per 4-2.