Cesena si tinge di luppolo | il Romagna Beer Festival invade il centro

Il Romagna Beer Festival si terrà a Cesena tra l’8 e il 9 maggio, con la via Cesare Battisti pedonalizzata per l’occasione. Durante l’evento, numerosi produttori artigianali locali presenteranno le loro birre, creando un’atmosfera di festa nel centro città. La manifestazione è dedicata agli appassionati di birra artigianale e prevede degustazioni e incontri con i produttori.

?? Cosa sapere Il Romagna Beer Festival si svolge a Cesena tra l'8 e il 9 maggio. La via Cesare Battisti viene pedonalizzata per accogliere i produttori artigianali locali. Via Cesare Battisti a Cesena ospiterà la quarta edizione del Romagna beer festival tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, con la chiusura di una porzione stradale per accogliere l'affluenza crescente. L'evento, che inizierà alle ore 16.30 di entrambi i giorni, punta a dare risalto ai piccoli produttori artigianali delle zone ce .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesena si tinge di luppolo: il Romagna Beer Festival invade il centro Notizie correlate Il centro di Cesena è pronto ad accogliere la quarta edizione del "Romagna beer festival"Chi è un appassionato di birra, quella rigorosamente artigianale, non può perdersi l'evento che si svolgerà venerdì 8 e sabato 9 maggio lungo via... Roma si tinge di rosso, il Capodanno Cinese 2026 invade Piazza Vittorio con spettacoli, street food e dragoni. Ecco quandoRoma si tinge di colori e simboli d’Oriente: il Capodanno Cinese 2026 porta dragoni, street food e rituali antichi nel cuore della città.