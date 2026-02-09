Roma si tinge di rosso il Capodanno Cinese 2026 invade Piazza Vittorio con spettacoli street food e dragoni Ecco quando

Roma si prepara a festeggiare il Capodanno Cinese 2026 in Piazza Vittorio. La città si riempirà di luci, musica, artisti e bancarelle di street food, con dragoni giganti che sfilano tra la folla. L’evento, molto atteso, trasforma temporaneamente la zona in un ponte tra culture diverse, offrendo a residenti e visitatori un’occasione di scoperta e festa. La festa si svolgerà nei prossimi giorni e promette di essere uno degli appuntamenti più colorati dell’anno.

Roma è pronta a vestirsi con uno dei suoi mille volti e a lasciarsi attraversare da colori, suoni e simboli che arrivano da lontano: per alcuni giorni la Capitale si trasformerà in un ponte tra culture, accogliendo una delle feste più spettacolari e partecipate dell’anno, ovvero il Capodanno Cinese 2026. Al centro della città torneranno i dragoni danzanti, i profumi dello street food e l’antica ritualità cinese, in un evento che ogni anno richiama migliaia di persone. LEGGI ANCHE: ‘Tutti gli DÈI’ come viaggio dell’anima: il Grand Tour secondo Ferzan Ozpetek Piazza Vittorio cuore della festa del Capodanno Cinese a Roma.🔗 Leggi su Funweek.it

