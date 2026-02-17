Incendio teatro Sannazaro Fico e Manfredi | Una ferita per tutti

L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, scoppiato nelle prime ore del mattino nel quartiere Chiaia, ha causato danni significativi alla struttura. Fico e Manfredi definiscono il fatto come una ferita profonda per tutta la città, sottolineando la perdita di un patrimonio culturale importante. L’incendio ha distrutto parte del palco e danneggiato le sale adiacenti, lasciando molte persone senza un luogo di ritrovo.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il rogo del teatro Sannazaro, avvenuto nelle prime ore del giorno nel quartiere Chiaia di Napoli, ci addolora e lascia sgomenti. Un pezzo della storia e dell’identità di Napoli che brucia è una ferita per tutti” le parole del presidente della Regione Roberto Fico. “Vogliamo esprimere profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, alla proprietaria e direttrice artistica del Teatro, Lara Sansone, e a tutte le maestranze del Sannazaro. Insieme al Comune di Napoli faremo di tutto per restituire il teatro alla città” ha aggiunto il presidente. “Grande dolore a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Napoli per questo evento cosi doloroso per la famiglia Sansone, gli artisti e la cultura napoletana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L’incendio al Teatro Sannazaro, scoppiato questa mattina, ha spinto il ministro Giuli a chiamare immediatamente il sindaco Manfredi e il prefetto, per coordinare gli interventi.

