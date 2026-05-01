certificato pensione inps 2026 dove trovarlo e scaricarlo con il modello obism

L’Inps ha pubblicato il certificato di pensione 2026, noto come modello ObisM, disponibile online per i pensionati. Il documento riflette l’aumento degli assegni del 1,4% approvato dal governo a inizio anno e tiene conto delle modifiche introdotte dalla riforma Irpef entrata in vigore nel 2026. È possibile scaricarlo tramite i servizi online dell’ente previdenziale o presso le proprie sedi fisiche.

L’Inps ha reso disponibile il certificato di pensione 2026, il cosiddetto modello ObisM. Il documento è aggiornato alla rivalutazione degli assegni dell’1,4%, scattata il 1° gennaio 2026, e alla riforma Irpef 2026. La comunicazione ufficiale è arrivata con il messaggio n. 1443 del 30 aprile 2026, con cui l’Istituto informa tutti i pensionati della possibilità di consultare e scaricare il documento direttamente online. Si tratta di un documento fondamentale per i titolari di pensioni e prestazioni assistenziali erogate dall’Istituto, poiché riepiloga in modo aggiornato gli importi e le condizioni fiscali legate ai trattamenti percepiti. Come scaricarlo online.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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INPS Guida a CU e ObisM

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Buongiorno. Ricevuto verbale INPS com invalidità al 100% e inabilità lavorativa totale e permanente. Patologia onconologica. Il caf dice che per richiedere la pensione di inabilità il mio medico dovrà inviare un certificato ss3, dopodichè verrò chiamato a visita - facebook.com facebook