Pensione e fuga all' estero | ecco i Paesi dove l’assegno Inps vale di più

Il cambiamento nelle pensioni pagate all’estero nasce dalla decisione di aumentare gli assegni Inps fuori dai confini italiani, attirando così più pensionati stranieri. Questo spostamento si traduce in un incremento delle richieste di trasferimento verso alcuni paesi, dove l’assegno ha un potere d’acquisto superiore. La scelta di molti di lasciare l’Italia deriva anche dalla possibilità di vivere in luoghi con costi più bassi e servizi più favorevoli. La mappa delle destinazioni si modifica di conseguenza.

L’Italia paga sempre più pensioni fuori dai confini nazionali e, insieme ai numeri, cambia anche la geografia delle destinazioni. Nel 2025 gli assegni Inps di regime internazionale liquidati all’estero arrivano a 675 mila, con un +1,3% sul 2024 che segna — nelle parole dell’Istituto — “ un’inversione di tendenza ” rispetto agli ultimi anni. Un dato che torna centrale proprio mentre al Senato si discute un disegno di legge pensato per favorire il rientro fiscale dei pensionati da Paesi extra Ue verso piccoli comuni delle aree interne, attraverso incentivi mirati. 675 mila pensioni e inversione del trend. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Riscatto della laurea, la stretta vale solo per il futuro. In pensione sempre più tardi: quanti anni di lavoro serviranno per l’assegnoLa stretta sul riscatto della laurea riguarda il futuro, ma non altera le pensioni attuali.

Pensione, ecco i 10 migliori paesi dove passarla per clima, costo della vita e sanità: la classificaSempre più pensionati scelgono di trasferirsi all'estero per godere di un clima favorevole, costi contenuti e servizi sanitari di qualità.

