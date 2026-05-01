Luciano Ligabue annuncia l'inizio di un nuovo tour europeo chiamato Certe Notti in Europa, che partirà da Barcellona. L'artista proporrà un repertorio che include alcune delle sue hit più famose insieme a brani più recenti. Il tour si svolgerà in diverse città del continente, con tappe che si preannunciano come occasioni di grande musica dal vivo per i fan.

Luciano Ligabue si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera live con il tour europeo Certe Notti in Europa, in partenza da Barcellona. La tournée attraverserà alcune delle capitali musicali del continente, facendo tappa a Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo, segnando un ritorno in grande stile sui palchi internazionali. Questa intensa stagione di concerti vedrà il rocker emiliano esibirsi sia all’estero sia nelle principali arene italiane, proponendo uno show che celebra due ricorrenze fondamentali: i trent’anni di Certe notti e l’anniversario dell’album Buon compleanno Elvis, lavori che hanno segnato in modo indelebile la sua produzione artistica.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Certe Notti Europa, al via il tour celebrativo di Ligabue tra hit storiche e nuove tappe iconiche

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