Ligabue annuncia il tour Certe Notti a Messina | concerto al Pala Rescifina il 14 ottobre 2026

Luciano Ligabue torna in Sicilia con il suo tour “Certe Notti”. Il rocker annuncia una data a Messina, il 14 ottobre 2026, al Pala Rescifina. La tournée parte dall’Arena di Verona a settembre e proseguirà in diverse città italiane, con questa tappa siciliana che già suscita entusiasmo tra i fan.

Luciano Ligabue porterà il suo tour “Certe Notti” al Pala Rescifina di Messina il 14 ottobre 2026, segnando la tappa siciliana del lungo viaggio live che prenderà il via dall’Arena di Verona a settembre. L’evento, organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina, rappresenta un’attesa occasione per i fan dell’artista emiliano di vivere dal vivo le emozioni della sua musica. La notizia del concerto a Messina arriva come un’opportunità significativa per gli appassionati siciliani di Ligabue, che da tempo attendevano un’occasione per vedere il loro beniamino esibirsi dal vivo nella loro regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ligabue CerteNotti

Luciano Ligabue torna a Messina nel 2026.

Luciano Ligabue ha annunciato ufficialmente il suo nuovo tour, intitolato La notte di certe notti 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ligabue CerteNotti

Argomenti discussi: Luciano Ligabue torna in Italia con La Notte di Certe Notti: l’Arena di Verona apre il tour; L'inutile polemica sul napoletano di Geolier: succedeva anche a Troisi e Daniele che se ne fregavano.

Ligabue annuncia il tour del La notte di certe notti 2026 nei palazzetti: quando acquistare i biglietti per i concertiLuciano Ligabue ha annunciato il tour La notte di certe notti, 14 concerti in altrettante città italiane, partendo dall'Arena di Verona: ecco come e quando ... fanpage.it

Ligabue, tour da record e pioggia di sold out: le date extra di La notte di certe notti (e l'evento storico)Ligabue firma un tour da record tra sold out, date extra e un evento storico: La notte di certe notti conquista stadi, palasport e la nuova Arena Milano. libero.it

Ligabue torna in concerto a Genova con 'La Notte di Certe Notti Tour'! Chi va facebook

Il ritorno del "Liga" nelle Marche: doppia data nei palasport per il tour 'La notte di certe notti' x.com