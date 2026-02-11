Ligabue prolunga il tour La notte di certe notti | 14 nuove date nei palasport italiani fino a ottobre 2026

Luciano Ligabue prolunga il suo tour “La notte di certe notti”. Il cantautore ha annunciato 14 nuove date nei palasport italiani, che si svolgeranno fino a ottobre 2026. La tournée continua a raccogliere grande entusiasmo tra i fan, con spettacoli che si allungano nel tempo.

Luciano Ligabue ha annunciato l’aggiunta di quattordici nuove date al suo tour “La notte di certe notti”, portando il suo tour nei palasport di tutta Italia a partire dal 22 settembre 2026. Il tour, nato per celebrare il trentennale dell’album “Buon compleanno Elvis”, si estenderà quindi oltre i concerti già programmati negli stadi per il prossimo giugno. Il calendario autunnale del Liga prenderà il via dall’Arena di Verona il 22 settembre, per poi toccare Padova il 25 settembre e Bergamo il 27 settembre. Il tour proseguirà con una tappa a Genova il 29 settembre, prima di spostarsi in Toscana con una data a Livorno il 1° ottobre e poi a Firenze il 6 ottobre.🔗 Leggi su Ameve.eu

Luciano Ligabue torna a scaldare l’estate italiana con “La Notte di Certe Notti”.

Luciano Ligabue torna in Sicilia con il suo tour “Certe Notti”.

Ligabue - La notte di certe notti - Reggia di Caserta 2025

Ligabue annuncia il tour del La notte di certe notti 2026 nei palazzetti: quando acquistare i biglietti per i concertiLuciano Ligabue ha annunciato il tour La notte di certe notti, 14 concerti in altrettante città italiane, partendo dall'Arena di Verona: ecco come e quando ... fanpage.it

Ligabue annuncia il tour che si concluderà all'Arena Santa GiuliaL'artista aveva già annunciato il primo concerto in assoluto nella nuova venue milanese il 6 maggio. Ora, dopo lo show sold out di San Siro di giugno, Liga tornerà a Milano per chiudere il cerchio nuo ... milanotoday.it

