Desio i nuovi talenti della musica classica in scena con quattro concerti

A Desio si terranno quattro concerti dedicati alla musica classica interpretata da giovani talenti. Durante gli eventi saranno eseguite composizioni di Handel, Telemann e Benedetto Marcello, insieme a brani di Schumann, Debussy, Mozart, Haydn e Fauré. Gli appuntamenti vedranno protagonisti musicisti emergenti che si esibiranno con strumenti diversi, offrendo un panorama vario di repertori noti e meno noti.

Desio (Monza e Brianza), 11 aprile 2026 - Musiche di Handel, Telemann e Benedetto Marcello, accanto a pagine celebri di Schumann e Debussy e a pezzi pianistici di Mozart, Haydn e Fauré, eseguiti da giovani talenti della classica. Quattro appuntamenti da qui ai primi di maggio per scoprire nuovi, virtuosi interpreti, in un percorso d'ascolto ricco di suggestioni, che spazierà dal Barocco al Novecento. E' quanto proporrà la rassegna dal titolo " Incontri con la musica - Dialoghi con giovani interpreti", che prenderà il via domani pomeriggio a Desio. Si comincerà domani alle 16.30 nella Basilica dei Santi Siro e Materno di via Conciliazione con...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desio, i nuovi talenti della musica classica in scena con quattro concerti Maggio Musica 2026: 23 concerti, Gershwin-Ravel e nuovi talentiIl Maggio della Musica 2026 a Napoli si prepara ad inaugurare la sua stagione il 24 aprile con un piano duo formato da Paolo Jannacci e Daniele... La musica classica torna protagonista della nuova rassegna di concerti "Organi Callido"La rassegna "Organi Callido a Forlì", promossa dall’associazione culturale Forlì Antiqua, impegnata nella tutela e valorizzazione degli organi...