Centro storico di Napoli droga in bici elettrica | arrestato 32enne

Durante un controllo antidroga nel centro storico di Napoli, una bicicletta elettrica ha attirato l’attenzione degli agenti. L’uomo a bordo ha cercato di scappare in via dell’Anticaglia, ma è stato subito fermato. Nella sua disponibilità sono stati trovati alcuni grammi di marijuana e una somma di denaro. L'uomo, di 32 anni, è stato arrestato sul posto.

Controlli antidroga nel centro storico: un uomo tenta la fuga in via dell’Anticaglia ma viene fermato dalla Polizia con marijuana e contanti. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 32enne, con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato inoltre denunciato per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Fuga in bici elettrica nel centro storico. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo svolto dagli agenti del Commissariato Decumani.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Centro storico di Napoli, droga in bici elettrica: arrestato 32enne Notizie correlate Napoli, droga in casa: arrestato 32enne con oltre 3kg di droga e 7mila euro in contantiL’operazione è stata condotta dagli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia durante un servizio di controllo del territorio. Napoli, evade dai domiciliari e ruba una bici elettrica: 50enne arrestato dopo inseguimentoEvade dai domiciliari per rubare una bici elettrica, ma viene bloccato dopo un breve inseguimento dalla Polizia di Stato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuova ordinanza sulla movida nel centro storico di Napoli; Sequestrati beni per 5 milioni ai clan del centro storico di Napoli; NAPOLI CELEBRA LA MADONNA DI DON PLACIDO; Quali sono i 9 siti UNESCO più visitati in Italia: Roma al primo posto con 15 milioni di visitatori. Camorra, a Napoli sequestro di beni per 5 milioniColpiscono esponenti di clan criminali operanti nel centro storico di Napoli gli otto provvedimenti di sequestro beni per un controvalore stimato in circa 5 milioni di euro eseguiti nei confronti di a ... rainews.it Movida, i locali del centro storico contro Manfredi: Ordinanza miopeQue viva Napoli. Per una metropoli viva contro le ordinanze miopi e dannose, dalla parte dell'arte e della cultura. È quanto si legge su una locandina esposta da diversi esercenti del centro antico ... napolitoday.it SI DICE CHE… (Riceviamo e pubblichiamo) Gentile Redazione, nel centro storico di Ginosa il Comune ha acquisito un teatro di circa 600 posti con l'obiettivo di promuovere la cultura e valorizzare il patrimonio urbano. Tuttavia, la sua collocazione in un' area c - facebook.com facebook Il centro storico di #Taggia è pronto ad ospitare #Meditaggiasca elogiando il suo prodotto simbolo dell'Oliva Taggiasca nelle giornate di oggi e domani, venerdì 1 e sabato 2 maggio @fermoiltempoeviaggio x.com