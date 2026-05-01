Centri commerciali aperti a Roma il 1° maggio 2026 | orari e negozi

Il 1° maggio 2026, Festa dei Lavoratori, alcuni centri commerciali di Roma rimarranno aperti, mentre altri osserveranno la chiusura. Gli orari di apertura e i negozi coinvolti variano da struttura a struttura. Per chi intende fare acquisti o semplicemente passeggiare, è consigliabile verificare in anticipo le aperture specifiche dei centri commerciali di interesse. La giornata vedrà quindi una presenza differenziata di negozi e servizi, rispetto al normale funzionamento.

Venerdì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, Roma si ferma. ma non del tutto. Se hai bisogno di fare la spesa o concederti un giro di shopping, sappi che non tutti i negozi resteranno chiusi. Come ogni anno, supermercati e centri commerciali adottano orari diversi: alcune catene restano chiuse, mentre altre garantiscono aperture – spesso ridotte – per chi ha bisogno di acquisti last minute. Chi ha bisogno di fare spesa – dal pane fresco alla carne per il barbecue – può contare su diverse opzioni distribuite in tutta la città. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Supermercati aperti a Roma il 1° maggio.🔗 Leggi su Funweek.it

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