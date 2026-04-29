Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Roma il 1° maggio 2026 a Roma

Il 1° maggio 2026, giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori, molti supermercati e centri commerciali di Roma adottano orari ridotti o rimangono chiusi. Alcuni grandi negozi e punti vendita potrebbero essere aperti con orari limitati, mentre altri resteranno chiusi tutto il giorno. Questa variazione riguarda sia le catene di supermercati più diffuse sia i principali centri commerciali presenti in città.

Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma venerdì 1° maggio 2026, per la spesa della Festa dei Lavoratori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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