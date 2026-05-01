Centoquattro impegni per la svolta di Agrigento | il piano concreto del Si può fare di Peppe Di Rosa

Durante la campagna elettorale, si è discusso di un piano composto da centoquattro impegni, presentato come una proposta concreta per il cambiamento della città. L'iniziativa è stata promossa da un candidato sindaco e mira a migliorare diversi aspetti della vita urbana. AgrigentoNotizie segue da vicino le attività dei candidati e i loro programmi, offrendo ai cittadini informazioni dettagliate sui vari progetti in campo.

AgrigentoNotizie, come sempre, sta seguendo la campagna elettorale e offre alla cittadinanza la possibilità di conoscere meglio i candidati sindaco e i loro programmi. Rispettando le regole imposte dalla par condicio, ecco - la pubblicazione avviene seguendo l'ordine alfabetico degli aspiranti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Di Rosa contro la dismissione del patrimonio: "Agrigento non è in vendita, si valorizza e non si svende""Mentre la città affonda nei disservizi, nella crisi idrica e nella mancanza di servizi essenziali, c'è chi continua a pensare che l'unica soluzione... Lukaku-Napoli nessuna svolta, il belga può finire fuori rosaContinua a tenere banco il mancato rientro di Romelu Lukaku a Napoli dopo aver saltato la tournèe negli Stati Uniti con la sua nazionale.